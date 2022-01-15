Полиция Киевской области разыскивает мужчину, подстрелившего молодого человека: приметы

Правоохранители просят откликнуться на тех, кому что-то известно.
Полиция Киевской области разыскивает мужчину, устроившего стрельбу вблизи ночного клуба и подстрелившего человека.
Об этом рассказали в ТСН.19:30 15 января.
Инцидент произошел еще 7 января. В тот день 50-летний потерпевший отдыхал в одном из развлекательных заведений Белой Церкви. Там познакомился с компанией молодых людей. Во время застолья что-то пошло не так. Злоумышленник пошел к своей машине, достал автомат и выстрелил в воздух. Затем дважды попал в своего нового знакомого. Муж еще в больнице.
Полиция же установила личность стрелка. Разыскивается Евгений Хоменко. Ему 28 лет. Он родом из Донецка. Правоохранители просят откликнуться на тех, кому что-то о нем известно.
Как сообщалось, в Ужгороде в собственном доме нашли мертвую 37-летнюю женщину. Ее никто не видел еще с конца декабря 2021 года. Впрочем, и родные, и друзья, и коллеги все это время получали от нее сообщения и фото. Все это время от имени женщины переписывался вероятный убийца. 30-летний мужчина был женат и имел двоих детей, но за несколько недель до преступления переехал жить в Габриэлу.
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