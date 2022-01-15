Полиция Киевской области разыскивает мужчину, подстрелившего молодого человека: приметы

Правоохранители просят откликнуться на тех, кому что-то известно.

Полиция Киевской области разыскивает мужчину, устроившего стрельбу вблизи ночного клуба и подстрелившего человека.

Об этом рассказали в ТСН.19:30 15 января.

Также читайте Зарезал жену и спокойно лег спать: подробности убийства мужем украинки в Италии

Инцидент произошел еще 7 января. В тот день 50-летний потерпевший отдыхал в одном из развлекательных заведений Белой Церкви. Там познакомился с компанией молодых людей. Во время застолья что-то пошло не так. Злоумышленник пошел к своей машине, достал автомат и выстрелил в воздух. Затем дважды попал в своего нового знакомого. Муж еще в больнице.

Полиция же установила личность стрелка. Разыскивается Евгений Хоменко. Ему 28 лет. Он родом из Донецка. Правоохранители просят откликнуться на тех, кому что-то о нем известно.

Полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу вблизи ночного клуба | Новости Киевской области

Как сообщалось, в Ужгороде в собственном доме нашли мертвую 37-летнюю женщину. Ее никто не видел еще с конца декабря 2021 года. Впрочем, и родные, и друзья, и коллеги все это время получали от нее сообщения и фото. Все это время от имени женщины переписывался вероятный убийца. 30-летний мужчина был женат и имел двоих детей, но за несколько недель до преступления переехал жить в Габриэлу.

Читайте также:

"Будет для вас уроком": в Житомире мошенники по доставке Justin украли 114 тысяч у семьи ветерана АТО

"Я плакал, руки дрожали": отец пожертвовал органы 9-летней дочери, умершей после травмирования в школе