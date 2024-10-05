Полиция ликвидировала схему массовой переправки мужчин за границу

Свои услуги организаторы схемы оценивали в 10 000 долларов США за каждого человека.

Полиция Украины во взаимодействии с Департаментом расследований Министерства внутренней безопасности США ликвидировала международную преступную группу, которая занималась переправкой мужчин за границу.

Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции.

В сообщении указывается, что благодаря взаимодействию с коллегами из Соединенных Штатов было установлено местонахождение организатора преступной группы, который из США координировал действия сообщников.

"Другого соорганизатора задержали на территории Закарпатья во время незаконной переправки дежурной группы людей. Мероприятия проводились в рамках международной спецоперации Интерпола "LIBERTERRA II"", — говорится в сообщении.

Сообщается, что участники преступной группы причастны к незаконной переправке за границу около 40 человек, свои преступные услуги оценивали в 10 000 долларов США за каждого человека.

Фигурантами был создан закрытый канал в мессенджере Telegram, где они предлагали свои "услуги" и проводили консультации.

"После оплаты аванса беглецы должны были добраться до Львова, а оттуда участники преступной группы по горным дорогам перевозили их в Закарпатье. В дальнейшем мужчин призывного возраста прятали в помещениях злоумышленников, после чего незаконно переправляли через государственную границу Украины в обход установленных пунктов пропуска в Румынию" – говорится в сообщении.

Во взаимодействии с HSI DHS украинские правоохранители разоблачили местонахождение одного из организаторов преступной схемы, который, незаконно пересек государственную границу Украины, бежал в США, а оттуда координировал деятельность соучастников, осуществлял распределение денежных средств.

Организаторам преступной «схемы» поставлено в известность о подозрении по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), один из них уже под арестом.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других участников преступной группы и их задержанию.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Полиция ликвидировала схему побега за границу / Фото: npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области чиновник организовал элитный канал побега за границу.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Закарпатье два уклонявшихся хотели бежать в Венгрию, притворяясь военными.

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