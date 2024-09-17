Полиция может получить доступ к банковским операциям: что значит для простых украинцев

По словам юриста, с помощью информации о платежных операциях можно узнать, в какой стране или городе человек находится.

Верховная Рада может принять законопроект 11043 о раскрытии банками ряда данных о пользователях платежных услуг в случае получения запроса от полиции. То есть банки хотят заставить открывать банковскую тайну и передавать данные клиентов правоохранителям.

Адвокат Юрий Демченко в своем Tik-Tok объяснил, какие последствия ждут простых граждан в случае принятия законопроекта.

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По словам адвоката, в случае принятия законопроекта, полиции предоставят информацию к банковским операциям украинцев.

"Полиция по электронному запросу – не определению суда, просто электронному запросу – может получить всю информацию о банковских операциях лица. Даже до того момента, где она была сделана, то есть геолокационные данные, устройство, с которого операции проводились и т.д. Фактически, это преследование человека", — считает юрист.

Он подчеркнул, что с помощью информации о платежных операциях можно узнать, в какой стране или городе человек находится.

Адвокат считает, что этот закон нарушает право на частную жизнь, вмешательство в частную жизнь, нормы Конституции и конвенции о защите прав и свобод.

Демченко предположил, что в случае принятия этого законопроекта многие украинцы закроют свои карты и попрощаются с банковской системой Украины.

"Вообще-то это ужас, ведь полиция будет знать, где вы находитесь, в какой стране. Рассчитались в Польше на АЗС или поехали в Германию купили что-то в супермаркете и все это полиция будет видеть. Это нарушение Конституции и право на конфиденциальность информации. Такая информация должно предоставляться только по решению суда", – говорит адвокат.

Как передает " Судебно-юридическая газета ", представители полиции благодаря электронному запросу могут узнать от поставщиков платежных услуг следующую информацию:

1) сумму и валюту платежной операции;

2) дату проведения платежной операции;

3) тип платежной операции

4) геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для осуществления платежной операции (при наличии), а в случае осуществления платежной операции через кассу – адрес кассы (при наличии);

5) идентификационные данные получателя: для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица – полное наименование, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины;

6) полное наименование поставщика платежных услуг получателя;

7) уникальный идентификатор получателя и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета получателя;

8) наименование и код эквайра (при наличии);

9) идентификатор платежного устройства (при наличии);

10) код, идентифицирующий операцию в платежной системе (при наличии);

11) уникальный идентификатор плательщика и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета плательщика.

Напомним, что Рада может вскоре рассмотреть законопроект №11031 о единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности. В соответствии с ним, в Украине могут появиться тысячи видеокамер, способных идентифицировать граждан. Уполномоченные органы таким образом получат информацию о фактическом местонахождении того или иного лица.

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