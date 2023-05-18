Полиция "накрыла" масштабную фишинговую схему, действовавшую по всей Украине: детали

Нацполиция разоблачила разветвленную преступную сеть, к которой были привлечены по меньшей мере 56 злоумышленников. Они рассылали фишинговые ссылки для получения данных о банковских картах граждан. Таким образом, фигуранты получали доступ к счетам, с которых присвоили около 15 миллионов гривен.

Об этом 18 мая сообщает Национальная полиция Украины.

В ходе расследования полицейские установили 11 сообществ: злоумышленники объединялись на закрытых тематических каналах и форумах. Администраторы таких сообществ размещали объявления по поводу "подработки". Желающие должны были создавать и рассылать фишинговые ссылки, очень похожие на ссылки официальных ресурсов, для получения данных банковских карт граждан.

Фишинг маскировали разными способами: от предложений оформления денежных выплат до продажи разных товаров, в основном — бытовой техники.

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Кроме того, фигуранты производили поиск потенциальных пострадавших на торговых онлайн-площадках. Злоумышленники писали продавцам товаров, выдавая себя за покупателей. Переписку переводили в посторонние мессенджеры, туда отправляли фишинговые ссылки. На мошеннических сайтах предлагалось ввести данные банковской карты якобы для зачисления денег за проданный товар.

После этого информация о банковских картах, которые вводили потерпевшие на мошеннических сайтах, автоматически становилась известна фигурантам. В дальнейшем они "выводили" деньги граждан на свои счета.

По предварительным данным, от противоправной деятельности злоумышленников пострадали более 10 тысяч граждан.

Киберполиция напомнила гражданам об опасности перехода по подозрительным гиперссылкам. Любые отличия в URL могут свидетельствовать о том, что пользователь оказался на фишинговом ресурсе.

"Рекомендуем никогда не указывать конфиденциальную информацию, в частности данные банковских карт, на подозрительных сайтах. Продавая или покупая товары на платформах объявлений, обсуждайте детали соглашения только в чате этой платформы и не переходите в посторонние мессенджеры, ведь мошенники могут отправлять фишинговые ссылки", — призвали в киберполиции.

Напомним, ранее в Национальном банке сообщили, что в Украине активизировались "карточные" мошенники. Они нанесли украинцам ущерб на 46% больше, чем было до войны, в 2021 году.

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