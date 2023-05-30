Полиция нашла злоумышленника, который тащил корову за трактором и изнасиловал: в каком состоянии животное

В Хмельницкой области полицейские разыскали злоумышленника, который привязал корову к трактору и тянул обессиленное животное по грунтовой дороге.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Инцидент произошел в поселке Антонины. Злоумышленником оказался 22-летний житель соседнего села. По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

По информации зоозащитников UAnimals, животное было изнасиловано.

"Кто-то привязал корову к трактору, и она бежала, пока не обессилилась и не упала. Кожа ободрана, рога взорваны от цепи, на которой ее тянули. Дальше, видимо, цепь порвалась и животное осталось лежать", — рассказал сын владелицы коровы .

Животное бежало за трактором, пока не обессилилось и не упало.

Однако ее дальше продолжили тянуть по дороге / Фото: Фото из социальных сетей

Впоследствии корову осмотрел ветерина и выяснилось, что она изнасилована, отмечают в Uanimals. Кроме того, у коровы выбиты зубы и она не может есть.

Злоумышленник уже не впервые пытал животных

Владелица коровы Людмила в комментарии "УП. Жизнь" рассказала, в каком состоянии сейчас находится спасенное животное. По ее словам,коровка была беременная и через полтора месяца должна была телиться. После издевательств у нее пропало молоко, но теленок пока не потеряла.

"Состояние здоровья неизменно. Вчера ей стало хуже и пока воспалительный процесс продолжается. Все нужные медицинские процедуры для него проводят – она на противовоспалительной терапии.

Хочет есть, но не может, потому что два зуба выбиты, два шатаются. Много пьет, но из-за зубов холодного пить не может. Стоит в хлеву, тяжело ложится, не доится. Через полтора месяца должна была телиться — теленок живет, двигается", — рассказывает женщина.

Владельцы коровы и зоозащитники написали несколько заявлений полиции. По словам Людмилы, подозреваемый уже не впервые издевался над животными.

"Вчера его задержали, был допрос. Говорит, что когда он в состоянии алкогольного опьянения ему хочется такое делать с животными. Он себя сдержать не может, делает это уже не первый раз в своем селе — не в том населенном пункте, где мы проживаем", – говорит Людмила.

Женщина требует справедливого наказания для преступника: "Мы этого только и хотим, чтобы его справедливо наказали. Как такой человек может жить среди общества? Он же представляет опасность для других".

Напомним, что украинцев возмутил инцидент в Хмельницкой области, где злоумышленник украл корову, привязал ее к трактору и пытался скрыться. Когда обессиленное животное упало на землю, некоторое расстояние его еще тянуло по дороге.

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