Полиция Николаевщины сняла клип и посвятила игрокам сборной Украины песню

Полицейские пожелали сборной победы.

Сотрудники полиции Николаевской области посвятили игрокам сборной Украины по футболу песню в знак поддержки перед ее матчем с Англией.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона в Facebook.

"Вся страна гордится достижениями нашей сборной, и полицейские не исключение. Наш ансамбль "Южный Патруль" посвятил спортсменам собственную песню, и все мы выражаем свою поддержку и восхищение", — отметил глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Напомним, в субботу, 3 июля, сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале Чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко в 1/4 финала Евро-2020 будут противостоять национальной команде Англии. Поединок Украина — Англия состоится на "Стадио Олимпико" в Риме. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

О главных событиях вокруг четвертьфинала Евро-2020 Украина — Англия — в нашем материале.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку