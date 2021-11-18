Полиция опровергла слухи о нелегалах, якобы пересекших белорусско-украинскую границу в Чернобыле

В МВД подчеркнули, что такого инцидента не было.

В сети распространили фейковое видео с "задержанием" в Чернобыле группы пакистанских и афганистанских нелегальных мигрантов, которые якобы пересекли границу с территории Беларуси. Полиция эту информацию уже опровергла.

О фейке сообщила прессслужба МВД.

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Как отмечают в полиции, во время мониторинга сети Интернет полицейские Вышгородщины обнаружили публикацию о том, что в зоне отчуждения была задержана группа нелегальных мигрантов, пересекших границу с территории Беларуси.

"Указанная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было", — подчеркнули в МВД.

Напомним, Украина ужесточает охрану границы с Беларусью. Дополнительная бригада быстрого реагирования Национальной гвардии была переброшена на северные и западные рубежи, привлечена беспилотниками и авиацией. Пока ситуация на украинско-белорусской границе спокойная.

Мигрантский кризис: Украина усиливает охрану границы с Беларусью