Полиция открыла уголовное производство из-за масштабного пожара в главном офисе АТБ

Огнем было охвачено семь из девяти этажей здания в Днепре.

Полиция открыла уголовное производство из-за масштабного пожара в центральном офисе сети продуктовых супермаркетов "АТБ-Маркет" на проспекте Александра Поля в Днепре.

"Следователи Днепровского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", — отметили в полиции.

Напомним, пожар возник в субботу, 22 января, около 14:00. Полностью огонь потушили через больше, чем два часа. Огромные клубы дыма были видны почти из всех районов города.

Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

По предварительным данным, возгорание началось с вытяжки в ресторане на первом этаже. Оттуда огонь перекинулся на утеплитель фасада, а затем перешел в офисные помещения. Части обшивки в огне упали на припаркованный автомобиль. Он выгорел. Об этом 22 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Пожар возник в кухонном помещении и по кухонной вытяжке пошел распространяться по наружной обшивке и утеплителю. Площадь пожара составляет 520 квадратных метров", — рассказал руководитель оперативно-координационного центра ГСЧС Днепропетровской области Олег Кушнирук.

Прошло без пострадавших. В офисных помещениях в выходной день была только охрана. Охранники и работники ресторана успели выйти на улицу.

Размер ущерба еще устанавливается.

В центре Днепра горел 9-этажный офис | Новости Украины

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