Полиция открыла уголовное производство из-за масштабного пожара в главном офисе АТБ

Огнем было охвачено семь из девяти этажей здания в Днепре.
Полиция открыла уголовное производство из-за масштабного пожара в центральном офисе сети продуктовых супермаркетов "АТБ-Маркет" на проспекте Александра Поля в Днепре.
"Следователи Днепровского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", — отметили в полиции.
Напомним, пожар возник в субботу, 22 января, около 14:00. Полностью огонь потушили через больше, чем два часа. Огромные клубы дыма были видны почти из всех районов города.
По предварительным данным, возгорание началось с вытяжки в ресторане на первом этаже. Оттуда огонь перекинулся на утеплитель фасада, а затем перешел в офисные помещения. Части обшивки в огне упали на припаркованный автомобиль. Он выгорел. Об этом 22 января говорится в сюжете ТСН.19:30.
"Пожар возник в кухонном помещении и по кухонной вытяжке пошел распространяться по наружной обшивке и утеплителю. Площадь пожара составляет 520 квадратных метров", — рассказал руководитель оперативно-координационного центра ГСЧС Днепропетровской области Олег Кушнирук.
Прошло без пострадавших. В офисных помещениях в выходной день была только охрана. Охранники и работники ресторана успели выйти на улицу.
Размер ущерба еще устанавливается.
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