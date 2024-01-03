"Полиция! Похищают”: в Харькове выясняют, бросали ли представители ТЦК задержанного на пол бусика

На видео два человека в военной форме и один — в гражданской одежде.

В среду, 3 января, в соцсетях появилось новое скандальное видео, где мужчины в военной форме заталкивают в бус парня в гражданском.

Автор видео утверждает, что, якобы, событие имело место в Харькове и на видео снято задержание мужчины вроде бы представителями ТЦК.

Ни видео можно увидеть, как мужчину силой заталкивают в микроавтобус и бросают на пол два человека в военной форме и один — в гражданской одежде. Задержанный кричит: "Полиция! Похищают!". После этого дверь бусика закрывается и он трогается в неизвестном направлении.

В Харькове люди в военной форме жестко задержали мужчину и бросили в "бусик"

В Харьковском областном ТЦК и СП пока не берутся говорить, что на видео – их работники.

"Идет проверка, выясняется, что это за событие и что за люди в военной форме", — сообщила ТСН.ua представитель ТЦК Елена Родина.

Напомним, сотрудники военкомата не были участниками инцидента в Одессе, во время которого группа военных пыталась насильно посадить мужчину в спецавтомобиль "скорой помощи".

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