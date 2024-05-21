"Полиция постоянно привозит уклонистов, которых оформляют без очереди": журналист рассказал о походе в ТЦК

Журналист Богдан Буткевич провел около 9 часов в очереди, наблюдая, как полиция без очереди оформляет уклонистов, а остальные, хоть и без энтузиазма, но готовы идти в армию в случае мобилизации.

Об этом Буткевич рассказал в своем Facebook.

По словам журналиста, электронная очередь на входе в ТЦК не всегда работает, а внутри помещения она вообще не действует. Журналист советует приходить в ТЦК не позже 7-7.30 утра, чтобы не просидеть целый день в очереди.

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"Очередь заняла где-то часов 9 — и это мне еще повезло прорваться между очередной порцией ВВКшников. Главный трабл — полиция постоянно привозит уклонистов, которых... оформляют без очереди. Где-то по 5-6 человек в час", — рассказал Буткевич.

Кроме того, наблюдается массовый наплыв тех, кто пришел обновлять данные впервые и тех, кто бронируется.

Относительно настроения людей журналист отметил, что пришедшие в ТЦК говорят, что если их мобилизуют, то они пойдут в армию. Хотя особого энтузиазма у них нет, но и попыток откосить тоже не наблюдается.

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Адвокат Роман Симутин объяснил, может ли полиция доставлять в ТЦК и СП лиц, уклоняющихся от мобилизации.

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