Полиция поймала за сутки 5 диверсантов в трех областях Украины: где именно задержали предателей

Полиция поймала за сутки 5 диверсантов в трех областях Украины: где именно задержали предателей

Все задержанные были переданы СБУ для дальнейших проверок.

В течение 28 марта стражи порядка задержали 5 диверсантов, которые собирали информацию для российских оккупантов и поддерживали врага.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В Кировоградской области во время проверки полицейские обнаружили в телефоне местного жителя переписку мест поражения ракетами разных объектов в Украине и фото топографических карт местности города Кропивницкого и его окрестностей.

Во Львовской области полиция задержала уроженца Симферополя, причастного к диверсионной и деструктивной деятельности на территории области.

В Днепропетровской области полицейские обнаружили троих граждан, собиравших фотографии зданий, сооружений, блокпостов, волонтерских центров. Они общались с представителями страны-агрессора через мессенджеры.

Все задержанные были переданы СБУ для дальнейших проверок.

Всего с начала полномасштабной войны, которую развязала Россия, на территории Украины полицейские разоблачили 486 человек, причастных к диверсионной деятельности.

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