Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Полиция предупреждает водителей об опасном участке дороги в Полтавской области

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
946
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Полиция предупреждает водителей об опасном участке дороги в Полтавской области

Туман на дороге / Фото: pixabay.com

Водителей призывают строго соблюдать Правила дорожного движения.

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский, близ села Пески Лубенского района Полтавщины, ограничена видимость из-за значительного задымления.

Об этом сообщил спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

"Полиция Полтавской области информирует, что на 206 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский, близ села Пески, Лубенского района Полтавщины, из-за значительного задымления существенно ограничена видимость на дороге, что затрудняет движение автотранспорта", — предупредил он.

По его словам, около 07:00 на этом отрезке автодороги уже произошло два ДТП. В одном происшествии столкнулись 2 легковушки и 4 грузовика, а в другом — микроавтобус и грузовик. К сожалению, есть травмированные люди.

В полиции призвали водителей строго соблюдать ПДД, особенно скоростной режим, дистанцию и интервал на этом опасном участке дороги.

Напомним, 26 сентября в Лубенском районе Полтавской области произошел взрыв по газопроводу. Предварительно там произошла разгерметизация газопровода.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
946
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация