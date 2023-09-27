Полиция предупреждает водителей об опасном участке дороги в Полтавской области

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский, близ села Пески Лубенского района Полтавщины, ограничена видимость из-за значительного задымления.

Об этом сообщил спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

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"Полиция Полтавской области информирует, что на 206 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский, близ села Пески, Лубенского района Полтавщины, из-за значительного задымления существенно ограничена видимость на дороге, что затрудняет движение автотранспорта", — предупредил он.

По его словам, около 07:00 на этом отрезке автодороги уже произошло два ДТП. В одном происшествии столкнулись 2 легковушки и 4 грузовика, а в другом — микроавтобус и грузовик. К сожалению, есть травмированные люди.

В полиции призвали водителей строго соблюдать ПДД, особенно скоростной режим, дистанцию и интервал на этом опасном участке дороги.

Напомним, 26 сентября в Лубенском районе Полтавской области произошел взрыв по газопроводу. Предварительно там произошла разгерметизация газопровода.

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