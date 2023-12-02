Полиция призвала жителей западных регионов оставаться дома из-за сильного снега и гололеда

Снег ожидается в районе Карпат, Волынской и Ровенской областей.

На западе и севере Украины 3 декабря ожидается снег и гололедица, из-за чего спасатели призывают жителей этих регионов не выходить на улицу без необходимости.

Также читайте На Закарпатье вода вышла из берегов рек: затопило дороги и дома

Об этом заявил первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он сообщил, что сильный снег ожидается в районе Карпат, Волынской и Ровенской областей.

"В западных и северных областях на дорогах гололедица! Лучше переждите непогоду дома", — заявил Белошицкий.

Кроме того, он призвал обратить особое внимание на сообщение о непогоде перевозчиков пассажиров и грузов.

"Прошу обратить особое внимание на данное сообщение и спланировать маршруты соответственно, чтобы не создать возможные пробки и препятствия снегоуборочной технике!", — добавил Белошицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украину надвигаются морозы до -15, где будет снижаться в начале декабря.

Кроме того, ранее информировали, что синоптики объявили первый уровень опасности в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.