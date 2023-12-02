Полиция призвала жителей западных регионов оставаться дома из-за сильного снега и гололеда

Снег ожидается в районе Карпат, Волынской и Ровенской областей.
На западе и севере Украины 3 декабря ожидается снег и гололедица, из-за чего спасатели призывают жителей этих регионов не выходить на улицу без необходимости.
Об этом заявил первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Он сообщил, что сильный снег ожидается в районе Карпат, Волынской и Ровенской областей.
"В западных и северных областях на дорогах гололедица! Лучше переждите непогоду дома", — заявил Белошицкий.
Кроме того, он призвал обратить особое внимание на сообщение о непогоде перевозчиков пассажиров и грузов.
"Прошу обратить особое внимание на данное сообщение и спланировать маршруты соответственно, чтобы не создать возможные пробки и препятствия снегоуборочной технике!", — добавил Белошицкий.
Напомним, ранее сообщалось, что на Украину надвигаются морозы до -15, где будет снижаться в начале декабря.
Кроме того, ранее информировали, что синоптики объявили первый уровень опасности в Украине.
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