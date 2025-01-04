Полиция раскрыла мошенническую схему с "кредитными займами": подробности

В Ровно полиция задержала 32-летнего мужчину, который в апреле прошлого года мошенническим путем получил более 106 тысяч гривен от девяти человек, предлагая кредиты в Интернете с условием уплаты страхового взноса.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Ровенской области.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его в съемной квартире. Во время обыска правоохранители изъяли шесть сим-карт, три мобильных телефона, восемь банковских карт, ноутбук и роутер Wi-Fi.

Злоумышленнику доложено о подозрении по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. После завершения досудебного расследования материалы дела были направлены в суд.

Суд вынес приговор — один год лишения свободы, но он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней. Также 32-летний мужчина обвиняется в других мошенничествах, и для него была избрана новая мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве мужчина придумал, как "бесплатно" скупаться в ТРЦ и зарабатывать на этом.

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