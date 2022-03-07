Полиция рассказала о загруженности пунктов пропуска для желающих уехать из Украины

Полиция рассказала о загруженности пунктов пропуска для желающих уехать из Украины

Какая ситуация на границах по состоянию на 13:00 7 марта.

Граждане, направляющиеся к границе с государствами Европы, должны принять во внимание загруженность пунктов пропуска, сообщает Национальная полиция.

Сейчас наиболее перегружена Львовская область. Люди стоят в километровых очередях не менее 20 часов.

На других пунктах пропуска гораздо свободнее.

"Разгрузите дороги и сэкономьте время. Выберите для проезда другие направления", - предупреждают пограничники.

По состоянию на сегодняшний день ситуация с очередями на подъезде к пунктам пропуска следующая:

Республика Польша

«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Устилуг» – 150 л/а, 0 пешеходов;

«Угринов» – 800 л/а, 100 пешеходов;

«Рава-Русская» – 500 л/а, 0 пешеходов;

«Грушев» – 700 л/а, 200 пешеходов;

«Смольница» – 500 л/а, 50 пешеходов;

«Краковец» – 1000 л/а, 800 пешеходов;

«Шегини» – 700 л/а, 0 пешеходов.

Словацкая Республика

«Малый Березный» — 60 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 50 л/а, 120 пешеходов.

«Малые Селменцы» – 15 пешеходов.

Венгрия

«Тиса» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Звоночная» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Лужанка» – 30 л/а, 0 пешеходов;

«Вилок» – 10 л/а,0 пешеходов.

Румыния

«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 300 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова

«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Сокиряне» — 0 л/а, 0 пешеходов

«Могилев-Подольский» – 27 л/а, 10 пешеходов.

«Бронница» – 16 л/а, 12 пешеходов

Также напоминаем о необходимости соблюдения четких инструкций на блок-постах. Это все ради вашей безопасности!

Добавим, что ситуация в Днепропетровской области остается под контролем. Ночью в регионе несколько раз звучали сирены.

Об этом на брифинге сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.

“Днепропетровщина сегодня – островок безопасности, который есть в нашей стране. Вооруженные силы Украины анализируют все ваши обращения. Вчера мы разрешили ситуацию с вокзалом. Можно свободно уехать, все организовано. По вокзалу в Кривом Роге тоже разрешили ситуацию – эвакуационные поезда ходят по расписанию”, — рассказал Николай Лукашук.