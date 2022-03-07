Полиция рассказала о загруженности пунктов пропуска для желающих уехать из Украины

Какая ситуация на границах по состоянию на 13:00 7 марта.
Граждане, направляющиеся к границе с государствами Европы, должны принять во внимание загруженность пунктов пропуска, сообщает Национальная полиция.
Сейчас наиболее перегружена Львовская область. Люди стоят в километровых очередях не менее 20 часов.
На других пунктах пропуска гораздо свободнее.
"Разгрузите дороги и сэкономьте время. Выберите для проезда другие направления", - предупреждают пограничники.
По состоянию на сегодняшний день ситуация с очередями на подъезде к пунктам пропуска следующая:
Республика Польша
- «Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Устилуг» – 150 л/а, 0 пешеходов;
- «Угринов» – 800 л/а, 100 пешеходов;
- «Рава-Русская» – 500 л/а, 0 пешеходов;
- «Грушев» – 700 л/а, 200 пешеходов;
- «Смольница» – 500 л/а, 50 пешеходов;
- «Краковец» – 1000 л/а, 800 пешеходов;
- «Шегини» – 700 л/а, 0 пешеходов.
Словацкая Республика
- «Малый Березный» — 60 л/а, 0 пешеходов;
- «Ужгород» – 50 л/а, 120 пешеходов.
- «Малые Селменцы» – 15 пешеходов.
Венгрия
- «Тиса» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Звоночная» — 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Лужанка» – 30 л/а, 0 пешеходов;
- «Вилок» – 10 л/а,0 пешеходов.
Румыния
- «Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Порубное» – 300 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова
- «Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Сокиряне» — 0 л/а, 0 пешеходов
- «Могилев-Подольский» – 27 л/а, 10 пешеходов.
- «Бронница» – 16 л/а, 12 пешеходов
Также напоминаем о необходимости соблюдения четких инструкций на блок-постах. Это все ради вашей безопасности!
Добавим, что ситуация в Днепропетровской области остается под контролем. Ночью в регионе несколько раз звучали сирены.
Об этом на брифинге сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.
“Днепропетровщина сегодня – островок безопасности, который есть в нашей стране. Вооруженные силы Украины анализируют все ваши обращения. Вчера мы разрешили ситуацию с вокзалом. Можно свободно уехать, все организовано. По вокзалу в Кривом Роге тоже разрешили ситуацию – эвакуационные поезда ходят по расписанию”, — рассказал Николай Лукашук.