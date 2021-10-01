Полиция разыскала мужчину, который с телеги выгружал мусор и сбрасывал в реку возле озера Синевир: как его наказали

Полиция разыскала мужчину, который с телеги выгружал мусор и сбрасывал в реку возле озера Синевир: как его наказали

Полиция устанавливает также лиц, которые приказали мужчине выбросить там хлам.

Полиция разыскала мужчину, который в на территории Национального природного парка "Синевир" выгружал мусор из телеги и сбрасывал его прямо у реки.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

После того, как в сети туристы опубликовали видео, как местный житель выгружает мусор и сбрасывает прямо на берегу реки, правоохранители установили личность нарушителя и точное место, где происходило преступление. Это произошло между населенными пунктами Синевир и Синевирская Поляна в урочище "Рибачинка", недалеко от Межгорье. Нарушителем оказался 55-летний местный житель. Мужчина в содеянном сознался и рассказал, что ему приказали собрать мусор и выбросить именно в том месте. На нарушителя составили административный протокол.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

"Кроме этого в полиции по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод), в рамках которого полицейские будут устанавливать лиц, которые непосредственно оказывали такие указания. Устанавливается также и происхождение твердых бытовых отходов", — сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, туристы сняли видео, как на территории Национального природного парка "Синевир" местные жители сбрасывают мусор прямо в реку.

Читайте также:

[media type="video" id="387389191"

Новости мира: еда на вынос и экологическая катастрофа - как остановить загрязнение мирового океана

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку