Полиция разыскала мужчину, который с телеги выгружал мусор и сбрасывал в реку возле озера Синевир: как его наказали

Полиция устанавливает также лиц, которые приказали мужчине выбросить там хлам.
Полиция разыскала мужчину, который в на территории Национального природного парка "Синевир" выгружал мусор из телеги и сбрасывал его прямо у реки.
Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
После того, как в сети туристы опубликовали видео, как местный житель выгружает мусор и сбрасывает прямо на берегу реки, правоохранители установили личность нарушителя и точное место, где происходило преступление. Это произошло между населенными пунктами Синевир и Синевирская Поляна в урочище "Рибачинка", недалеко от Межгорье. Нарушителем оказался 55-летний местный житель. Мужчина в содеянном сознался и рассказал, что ему приказали собрать мусор и выбросить именно в том месте. На нарушителя составили административный протокол.
"Кроме этого в полиции по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод), в рамках которого полицейские будут устанавливать лиц, которые непосредственно оказывали такие указания. Устанавливается также и происхождение твердых бытовых отходов", — сообщили в полиции.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Напомним, туристы сняли видео, как на территории Национального природного парка "Синевир" местные жители сбрасывают мусор прямо в реку.
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