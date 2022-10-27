Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Полиция Тернополя получила сообщение о возможных заминированиях вокзала и ЦУМа

Дата публикации
Просмотры
235
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Полиция Тернополя получила сообщение о возможных заминированиях вокзала и ЦУМа

Фото: УНИАН

На месте работают все службы.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил о возможном заминировании в городе. В частности, речь идет о железнодорожном вокзале и ЦУМе.

Об этом городской голова написал в своем Telegram.

"Полиция получила сообщение о возможном заминировании железнодорожного вокзала, универмага и образовательных учреждений, которые рядом", — говорится в сообщении мэра.

По словам Надала, на месте работают соответствующие службы. Он просит жителей города, не идти по тем направлениям и не подходить близко к зданиям.

Как сообщалось, на днях во Львове неизвестные сообщили о заминировании супермаркетов и ТРЦ города. После этого были эвакуированы работники и посетители.

Читайте также:

Спасти от войны - Шевченко в Николаеве облагают мешками с песком

Спасти от войны - Шевченко в Николаеве облагают мешками с песком

Похожие темы:

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
235
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация