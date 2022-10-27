Полиция Тернополя получила сообщение о возможных заминированиях вокзала и ЦУМа

На месте работают все службы.
Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил о возможном заминировании в городе. В частности, речь идет о железнодорожном вокзале и ЦУМе.
Об этом городской голова написал в своем Telegram.
"Полиция получила сообщение о возможном заминировании железнодорожного вокзала, универмага и образовательных учреждений, которые рядом", — говорится в сообщении мэра.
По словам Надала, на месте работают соответствующие службы. Он просит жителей города, не идти по тем направлениям и не подходить близко к зданиям.
Как сообщалось, на днях во Львове неизвестные сообщили о заминировании супермаркетов и ТРЦ города. После этого были эвакуированы работники и посетители.
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