Полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь: нарушителям обещают "встречу" с ТЦК

В Нацполиции рассказали о безопасности в новогоднюю ночь и что ждет нарушителей комендантского часа.

В преддверии новогодних праздников Национальная полиция Украины ужесточает меры безопасности по всей территории государства.

Об этом рассказал заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона.

"Меры безопасности будут одинаковы по всей территории Украины, потому что они касаются массового пребывания граждан в общественных местах, что является потенциальным риском в плане безопасности, соответственно, полиция в этом направлении будет работать. Около 30 тысяч правоохранителей будет обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь", – рассказал он.

Анатолий Серединский также напомнил о запрещении использования гражданами любых пиротехнических изделий.

"Что касается пиротехники — у нас есть административная ответственность, а также уголовная ответственность в формате хулиганских действий. Уровень ответственности будет устанавливаться в зависимости от квалификации и соответствующего общественного ущерба, который будет наноситься", — отметил он.

В то же время, в отношении нарушителей комендантского часа полицейский говорит, что их будут отвозить в райотделы для установления причин таких нарушений.

"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы для того, чтобы установить, что произошло в жизни каждого гражданина, который сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования", — добавил Серединский.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что в новогоднюю ночь россияне могут совершить провокации. Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь подсчитал, сколько ракет может одновременно улететь на Украину.

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