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Полиция устроила более 200 обысков из-за незаконного выезда за границу военнообязанных

Полиция устроила более 200 обысков из-за незаконного выезда за границу военнообязанных

Полиция проводит более 200 обысков из-за незаконного выезда за границу военнообязанных/Фото: Нацполиция Украины

Обыски проходят в 19 областях Украины.

Национальная полиция Украины проводит 17 января более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители отметили, что незаконные пересечения границы совершаются путем мошенничества, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц.

Полицейские при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора начали обыски на территории 19 регионов у причастных к незаконным сделкам.

Подробности в полиции пообещали обнародовать после завершения следственных действий.

Полиция проводит более 200 обысков из-за незаконного выезда за границу военнообязанных/Фото: Нацполиция Украины / ©
Полиция проводит более 200 обысков из-за незаконного выезда за границу военнообязанных/Фото: Нацполиция Украины
Полиция проводит более 200 обысков из-за незаконного выезда за границу военнообязанных/Фото: Нацполиция Украины / ©
Полиция проводит более 200 обысков из-за незаконного выезда за границу военнообязанных/Фото: Нацполиция Украины
Полиция проводит более 200 обысков из-за незаконного выезда за границу военнообязанных/Фото: Нацполиция Украины / ©
Полиция проводит более 200 обысков из-за незаконного выезда за границу военнообязанных/Фото: Нацполиция Украины

Напомним, накануне правоохранители провели обыск у бывшего руководителя "Киевского метрополитена" из-за подделки заключения ВВК для выезда за границу.

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