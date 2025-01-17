Полиция устроила более 200 обысков из-за незаконного выезда за границу военнообязанных

Обыски проходят в 19 областях Украины.
Национальная полиция Украины проводит 17 января более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители отметили, что незаконные пересечения границы совершаются путем мошенничества, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц.
Полицейские при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора начали обыски на территории 19 регионов у причастных к незаконным сделкам.
Подробности в полиции пообещали обнародовать после завершения следственных действий.
Напомним, накануне правоохранители провели обыск у бывшего руководителя "Киевского метрополитена" из-за подделки заключения ВВК для выезда за границу.
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