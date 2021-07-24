Полиция возбудила уголовное дело из-за луж розового цвета под Ровно: фото загрязнения

В поле, подозревают, что вылили агрохимикаты для сельскохозяйственной обработки земель.

В Ровенской области, где обнаружили розовые лужи в поле, полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения земель.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции напомнили, что о сливе вещества неизвестного происхождения в поле возле села Колоденка Ровенского района 23 июля им сообщил полицейский офицер общины. На месте инцидента правоохранители установили, что на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов, разлито розового вещества на 635,8 квадратных метров.

Специалисты отобрали образцы почвы для проведения соответствующих экспертиз. По результатам всех назначенных исследований будет решаться вопрос об окончательной правовой квалификации события.

Сейчас из-за загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

На месте происшествия также работали сотрудники ГУ ГСЧС, Государственная экологическая инспекция и Госпотребслужба.

Напомним, в поле возле Ровно появилась вода из розовой окраской. Известно, что спасателям позвонил житель села Колоденка и сообщил о лужи странного цвета.

Впоследствии в Государственной экологической инспекции сообщили, что причиной окраски могут быть агрохимикаты для сельскохозяйственной обработки земель. Жидкость, которая была обнаружена в Ровенской области — это Префект, сертифицированный в Украине препарат для борьбы с вредителями. Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания.

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