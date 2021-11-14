Полиция выстрелами остановила воров, которые во время побега на авто таранили машины: фото и видео

Во время задержания один из подозреваемых получил огнестрельное ранение ноги.
В городе Одессе оперативные сотрудники полиции устроили погоню за тремя злоумышленниками, которые обокрали местного водителя и пытались скрыться от преследования. Чтобы их задержать, полицейские применили травматическое оружие.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В Киевском районе города Одессы трое злоумышленников, оказавшиеся выходцами из Закавказья, обворовали водителя Mitsubishi. Они повредили колесо его автомобиля, припаркованного возле магазина, и пока мужчина отвлекся на замену колеса, украли из салона его сумку.
"Действия правонарушителей заметили оперативники областной полиции. Они попытались остановить автомобиль беглецов, но те ускорили движение, повредив при этом несколько транспортных средств, среди которых - автомобиль правоохранителей”, — говорится в сообщении.
Все трое фигурантов, ранее уже привлекавших к ответственности за аналогичные преступления, задержаны. Их действия следователи квалифицировали по ч.3 ст.185 УК Украины, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
"Правомерность действий работников полиции, в том числе применение оружия, будет устанавливаться в ходе служебного расследования", — уточнили в пресс-службе Нацполиции.
Напомним, ранее на трассе Николаев-Одесса автомобиль патрульной полиции Renault Duster спровоцировал ДТП.
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