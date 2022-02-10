Полиция вызвала Ярославского на допрос после возможного участия его авто в ДТП

Полиция вызвала Ярославского на допрос после возможного участия его авто в ДТП

По данным журналистов, номера авто, принадлежащие к кортежу Ярославского, нашли на месте трагедии.

Полиция вызвала на допрос бизнесмена Александра Ярославского, вероятно, кортеж которого насмерть сбил мужчину на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП", – сообщили в МВД.

Там напомнили, что по факту ДТП открыто уголовное производство по двум статьям – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта и оставление в опасности. Максимальное наказание – от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортом сроком до 3 лет или без такого.

Напомним, вечером 9 на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестное авто ехало из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбило пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из Ярославского кортежа.

Авто из кортежа бизнесмена Ярославского может быть причастно к гибели пешехода | Новости Украины

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