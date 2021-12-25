Полиция взяла памятник Бандере в Тернополе под круглосуточную охрану: причина

Полиция взяла памятник Бандере в Тернополе под круглосуточную охрану: причина

Недавно монумент облили красной краской. Позже в него также попали яйцом.

В Тернополе объявили о круглосуточной охране памятника Степану Бандере. Соответствующее решение местные власти приняли после двух инцидентов с осквернением постамента.

Об этом со ссылкой на депутата Тернопольского облсовета Богдана Бутковского сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что в декабре двое молодых людей облили монумент красной краской, а впоследствии неизвестный бросил в памятник яйцо.

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"Будет охранять постамент сборный патруль, в частности работники полиции и бойцы батальона "Тернополь", — рассказал Бутковский и добавил, — Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздники!"

По его словам, областные депутаты обращались к руководителю управления полиции в Тернопольской области Александру Богомоле еще после первого нападения на памятник проводнику ОУН.

Тем временем в полиции подтвердили, что постамент будут охранять пешие патрули, а Бутковский, со своей стороны, призвал тернополян присоединиться к ежегодному торжественному шествию по случаю дня рождения Бандеры, которое стартует со стадиона имени Шухевича 1 января в 16:00.

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