Полиция задержала "арендодателя", который семью с маленькими детьми вместо жилья привез на кладбище

Полиция задержала "арендодателя", который семью с маленькими детьми вместо жилья привез на кладбище

Участники группы успели обмануть 55 человек на 350 тысяч гривен.

В Ужгороде полиция Закарпатской области задержала 27-летнего жителя Киевской области, который занимался мошенничеством и сдавал людям несуществующее жилье.

В марте парень переехал в Ужгород и оттуда вместе с тремя друзьями из Киева начал свой преступный "бизнес", передает пресс-служба нацполиции Украины.

Мужчина размещал объявления об аренде жилья, а получив задаток – исчезал. Стала жертвой злоумышленника и женщина, с родственниками выехавшая из-под Харькова. Когда она отправила четыре тысячи гривен аванса, ей сбросили геолокацию дома.

"На место они приехали ночью. Три семьи с 4 маленькими детьми. А перед ними вместо дома было кладбище. В ответ на справедливую претензию от "арендодателя" услышала: "Там вам и место", — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Потерпевшая сразу написала заявление в полицию и злоумышленника задержали. Участники группы успели обмануть 55 человек на 350 тысяч гривен. Следствие продолжается, так что количество установленных пострадавших может возрасти.

Читайте также: