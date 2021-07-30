Полиция задержала грабителей, которые ограбили почтовое отделение в Днепропетровской области

Угрожая пистолетом и гранатой злоумышленники избили сотрудницу отделения, забрали 4 тыс. гривен и скрылись.

Полиция задержала грабителей, совершивших разбойное нападение на почтовое отделение в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел еще 17 июня. Злоумышленниками оказались 24-и 34-летние жители соседнего города Покров. Они ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Угрожая пистолетом и гранатой злоумышленники избили сотрудницу отделения, забрали 4 тыс. гривен и скрылись.

Один из грабителей правоохранители задержали в Одессе, а другого по месту жительства — в Покрове. Дома в обоих фигурантов обнаружили два пистолета и гранату "РГД-5". Оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

Мужчинам сообщили о подозрении по статье "разбой". Им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Напомним, что в Днепре суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал 9-летнего мальчика.

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