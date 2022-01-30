Полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки в Украине

Подробности громкого дела полицейские пообещали рассказать завтра, 31 января, на брифинге.

Правоохранители задержали группу лиц, планировавших организовать массовые беспорядки в Украине.

Об этом сообщает Нацполиция.

Подробности громкого дела полицейские пообещали поведать завтра, 31 января, на брифинге. Мероприятие состоится в 10:00 в помещении пресс-центра МВД.

В нем примут участие министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко.

Ранее в МВД объяснили сложности в установлении места нахождения "минеров".

Читайте также: