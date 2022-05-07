Полиция задержала киевлянина: обманул волонтеров столицы на полмиллиона гривен

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который обманул столичных волонтеров.

Мужчина в течение марта-апреля этого года под предлогом поставки военного снаряжения для нужд военнослужащих ВСУ завладел имуществом и денежными средствами волонтеров города Киева. Ему удалось незаконно завладеть полмиллионом гривен.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что подозреваемый предложил волонтеру свои услуги по перевозке военной экипировки. Маршрут пролегал из Киева в Чернигов. Волонтер передал мужчине военное снаряжение: 40 бронежилетов, 15 раций, четыре коробки медицинских средств для остановки крови. В общей сложности багаж стоил почти 12,3 тыс. евро.

Все экипировку для Вооруженных сил волонтер приобрел за собственные средства. Помощь намеревался передать в Черниговскую ОВА, чтобы там ее распределили по нуждам военнослужащих. Впрочем, у перевозчика были совсем другие намерения. Он получил военное снаряжение и скрылся. Впоследствии мужчина все продал. Вырученные от реализации денежные средства присвоены.

Кроме того, правоохранители установили, что подозреваемый входил в доверие другим волонтерским организациям столицы. Он уверял его в том, что имеет возможность поставить из-за границы военное снаряжение. Впрочем, и тут он лгал. А завладел их денежными средствами.

В целом в марте-апреле киевлянин обманул волонтеров столицы на общую сумму почти полмиллиона гривен.

По месту жительства мужчины правоохранители провели обыски. У него изъяли вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Киеве задержан перевозчик, который собирал немалые деньги с людей и исчезал. Злоумышленник обманул более 10 человек, из одного потенциального пассажира получал от 2 500 до 5000 гривен.

Читайте также: