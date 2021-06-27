Полиция задержала преступника, который сбежал из-под конвоя, он скрывался в квартире у знакомых

Полиция задержала преступника, который сбежал из-под конвоя, он скрывался в квартире у знакомых

Для задержания беглеца сразу же была введена в действие специальная полицейская операция Сирена.

В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в краже, который накануне сбежал из-под конвоя при избрании меры пресечения. Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщил региональное управление Нацполиции.

"Горожанина, 1985 года, разоблачили на днях в одном из офисных помещений, куда он проник за компьютерной техникой. По данному факту было начато производство по статье о краже (ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 УК Украины ), в рамках которого злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. во время избрания меры пресечения в Приморском районном суде Одессы человек, пытаясь избежать ответственности, сбежал ", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что для задержания беглеца сразу же была введена в действие специальная полицейская операция Сирена, и через несколько часов местонахождение мужчины было установлено. Он скрывался в одной из квартир, принадлежащей его знакомым.

Напомним, что в Одессе 25 июня из зала суда сбежал злоумышленник , который подозревается в краже. В зале суда преступнику должны были избрать меру пресечения.

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