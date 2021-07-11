Полиция задержала разыскиваемого Интерполом турка, который бежал из суда в Харькове

Полиция задержала разыскиваемого Интерполом турка, который бежал из суда в Харькове

Мужчину поймали в столице.

В Киеве на улице Дегтяревской правоохранители поймали и задержали мужчину, который сбежал из зала суда в Харькове просто после объявления ему о мере пресечения.

Об этом сегодня, 11 июля, сообщила персс-служба полиции Харьковской области.

"Во время проведения следственно-розыскных мероприятий беглеца задержали в Киеве по улице Дегтяревской сотрудники Департамента уголовного розыска совместно с управлением уголовного розыска ГУНП в Харьковской области при содействии полка полиции особого назначения", — говорится в сообщении.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит за побег от 3 до 5 лет лишения свободы.

В ближайшее время правонарушителя доставят в Харьков и поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию.

Напомним, 8 июля после окончания заседания суда в Харькове сбежал арестованный 47-летний гражданин Турции. Мужчина находился в международном розыске Интерпола за совершение мошенничества в особо крупных размерах. После объявления решения суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя он остался без охраны. Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся.

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