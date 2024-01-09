Полиция задержала звезду "Х-Фактора" Андрея Мацевко, который более двух лет находился в розыске

Звезду талант-шоу "Х-Фактор" Андрея Мацевко задержали полицейские.

Задержание произошло в Ивано-Франковске. Отмечается, что полицейские заметили подозрительного мужчину, который вел себя странно и пытался скрыться от правоохранителей.

Тем не менее, патрульные задержали подозрительного. Им оказался 38-летний Андрей Мацевко, который более 10 лет назад прославился благодаря талант-шоу "Х-Фактор".

Андрей Мацевко

Оказалось, что мужчина с июля 2021 находится в розыске Шевченковским управлением полиции ГУНП в городе Киев, ведь он скрывается от органов досудебного расследования. Мацевко якобы инкриминируют подделку документов.

Отметим, весной 2021 Андрея Мацевко задержали в метрополитене Киева. Мужчина тогда воспользовался поддельным пенсионным удостоверением. Исполнитель признался, что документы ему подделал товарищ, который занимает этим. Также Мацевко рассказал, что знал о фальшивости пенсионного удостоверения.

Напомним, Андрей Мацевко – певец родом из Прикарпатья. Он прославился благодаря "Х-Фактору", где участвовал более 10 лет назад. Правда, жюри тогда не оценили его талант, так что на шоу дальше отбора он не прошел.

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