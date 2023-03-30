Полиция завернула автомобиль с иконой, которую собирались вывезти из Лавры (видео)

Сегодня, 30 марта, в Киево-Печерской Лавре снова собрались сотни поклонников московской церкви в Украине. Они отказываются выселяться из заповедника, так что дело иногда доходит даже до столкновений.

Полиция "завернула" авто, в котором пытались вывезти икону из Лавры.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам корреспондента интернет-издания, когда полиция находит в Лавре такую вещь, ее оценивает представитель Минкульта или заповедника и разрешает или не разрешает выезд.

"На этот раз они дали разрешение, впрочем, полиция все равно вернула авто на территорию Лавры", — говорится в сообщении.

Напомним, на территории Лавры поклонники московского патриархата раздают листовки с текстом о якобы "незаконности" решения выселить монахов.

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