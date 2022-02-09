Полиция завершила расследование смертей братьев погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова

Правоохранители не нашли состава преступления.

В Кривом Роге следователи закрыли уголовные дела по факту гибели братьев городского головы Кривого Рога Константина Павлова — Андрея и Бориса Павловых из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщают APnews со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Криворожского районного управления полиции Оксаны Лесонен.

"Уголовные дела закрыты по статье 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины в связи с тем, что было установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения", — рассказала Оксана Лесонен.

Напомним, что 15 августа 2021 года на пороге собственного загородного дома было обнаружено тело городского головы Кривого Рога Константина Павлова. На месте нашли охотничий карабин, принадлежавший погибшему. Видео с камер наблюдения показало – Константин Павлов совершил самоубийство.

После этого в октябре прошлого года был найден мертвым брат Константина — Андрей Павлов. Экспертиза показала, что мужчина скончался в результате алкогольного отравления.

В ноябре 2021 года был найден двоюродный брат погибшего криворожского городского головы — Борис Павлов. По словам родных, он совершил самоубийство, поскольку имел онкозаболевание и туберкулез.

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