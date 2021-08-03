Полиция знала об этом: "Белорусский дом в Украине" заявил о слежке за Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве

"Белорусский дом в Украине" заявляет, что полиция знала о слежке за Шишовым.

За главой ОО "Белорусский дом в Украине" Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в одном из парков Киева утром 3 августа, якобы велась слежка.

Об этом заявила общественная организация "Белорусский дом в Украине" в своем Telegram-канале.

"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума", — говорится в сообщении.

Кроме того, коллеги Шишова считают, что против него осуществлялась "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режима белоруса".

Как сообщалось, в Киеве нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси Виталия Шишова — основателя общественной организации "Белорусский дом в Украине". Что о нем известно, читайте в нашем материале.

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