Полицию обязали задерживать и доставлять в ТЦК — изменения в мобилизации-2024

Кабинет министров 30 января передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации. Известно, что полицию обязали задерживать и доставлять в ТЦК.

Об этом свидетельствует информация в законопроекте о мобилизации, переданном в ВР.

В частности, в статье 24 законопроекта говорится о дополнительных полномочиях полиции во время мобилизации в Украине.

"По обращению ТЦК и СП, органов СБУ или разведывательных органов Украины, органы и подразделения, входящие в систему полиции, принимают участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также осуществляют административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в тексте.

ТСН.ua собрал основные положения новой версии законопроекта о мобилизации. В частности, документ содержит информацию об обязательной регистрации электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

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