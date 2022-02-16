Полицию перевели на усиленный режим: глава ведомства сообщил о первых результатах

На сегодняшний день полиция полностью контролирует криминогенную ситуацию во всех регионах Украины.

Со вчерашнего дня, 14 февраля, из-за обострения ситуации вокруг Украины личный состав Национальной полиции переведен на усиленный режим несения службы. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что переход на службу в усиленном режиме уже дает первые положительные результаты.

Об этом он сказал во время вечернего телемарафона по случаю Дня единения в среду, 16 февраля.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день полиция полностью контролирует криминогенную ситуацию во всех регионах Украины. С момента введения усиленного режима уменьшилось количество преступлений и ДТП, а вместо этого увеличилось количество обращений к правоохранителям.

"Переход на службу в усиленном режиме дает уже первые плоды. Я хочу сказать, что за эти дни увеличилось количество обращений граждан в Нацполицию – от 49 до 53 тысяч. Но в первую очередь – это информационные и консультативные обращения граждан. За два дня, 13-4 февраля, мы имеем уменьшение преступлений на 23% — с 3 тыс. до 2,3 тыс. Мы общаемся с нашими гражданами, что самое главное — мы друг друга слышим", — сказал Клименко.

Также руководитель Нацполиции отметил, что впервые за последние годы за 14 февраля 2022 года в Украине не произошло ни одной смертельной аварии.

"За понедельник-вторник количество ДТП в государстве уменьшилось на 46%. Впервые за многие годы вчера (14 февраля – ред. ) для 40-миллионной страны у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера – один погибший. По сравнению с прошлой неделей, у нас было 13 жертв ДТП", — сказал он.

Напомним, на фоне сообщений о возможной эскалации со стороны РФ весь личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы.

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