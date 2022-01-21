Полиомиелит вернулся в Украину: единственной защитой является прививка

В одном из 200 случаев он может угрожать неизлечимым параличом.

Полиомиелит вернулся в Украину.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Telegram-канале.

В 1 из 200 случаев он может угрожать неизлечимым параличом. Среди тех, кого парализовало в результате полиомиелита, 5–10% умирают из-за того, что паралич поразил именно дыхательные мышцы.

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Лекарства против этого заболевания не существует. Единственной защитой является прививка.

Больше об этой опасной болезни медики написали в карточках.

Поліомієліт (9 фото)

В Министерстве обеспокоены ситуацией по прививке детей от этого недуга, ведь осенью уже наблюдалась вспышка полиомиелита, тогда у детей на Закарпатье обнаружили полиовирус.

Напомним, полиомиелит — это острое вирусное заболевание, которое может вызвать паралич и даже смерть. Симптомы полиомиелита зависят от того, поражает ли вирус центральную нервную систему. Однако обычно его носители сначала не имеют симптомов или путают их с ОРВИ, поэтому полиомиелит бывает трудно диагностировать. Эта болезнь не лечится, но от нее можно уберечься с помощью вакцины. Согласно плану, вакцинация против полиомиелита предусмотрена для непривитых детей до 6 лет.

Прививку можно сделать в государственных медицинских учреждениях безвозмездно, отмечают в Минздраве.

Напомним, в Украине зафиксировали несколько случаев полиомиелита. Недуг обнаружили в одном из поселков Ровенской области. Сначала болезнь диагностировали у 1,5-летнего ребенка, затем еще у шести человек. После чего в регион отправили эпидемиологов, занимающихся изучением обстоятельств попадания в нашу страну инфекции.

Также в Ровенской области началась массовая вакцинация против полиомиелита.

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