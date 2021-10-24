"Политика железного занавеса не сработает": в МИД отреагировали на упреки РФ по пунктам связи у оккупированных территорий

"Политика железного занавеса не сработает": в МИД отреагировали на упреки РФ по пунктам связи у оккупированных территорий

России напомнили о ее международно-правовых обязательствах.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины анонсировали разработку технического задания по открытию на линии разграничения с временно оккупированными отдельными районами Донецкой и Луганской областей и Крыму пунктов связи для коммуникации граждан с представителями украинской власти и это возмутило россиян, однако в украинском МИДе дали им ответ.

Слова представителя МИД Украины Олега Николенко приводит агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, Россия не может помешать жителям оккупированных ею территорий коммуницировать с украинской властью. Кроме того, связь с теми, кто остался за линией разграничения, является приоритетным для президента Владимира Зеленского.

"Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью. Так же как и не смогли советские оккупационные войска помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлина. Политика железного занавеса не сработает", — сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Он отметил, что деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины.

"Улучшение жизни украинский с обеих сторон линии разграничения, предоставления им качественных государственных услуг и укрепления их связи с остальным украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского", — подчеркнул спикер.

Николенко отметил, что РФ как государство-оккупант должно четко выполнять свои международно-правовые обязательства и договоренности лидеров Нормандского формата — обеспечивать базовые потребности населения в подконтрольных ей территориях, в частности надежную защиту от коронавирусной болезни Covid-19, разблокировать работу контрольных пунктов в въезда-выезда на линии разграничения, прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить международным организациям, включая МККК, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых в связи с конфликтом лицам.

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Такие решения и действия украинской власти возмутили россиян. В своем телеграмм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на создание пунктов связи с оккупированными территориями, которое поддержала СНБО. По ее словам, действия украинской власти якобы является очередной провокацией.

Также Захарова обвинила Украину в отсутствии социальных выплат на оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, по словам российской чиновницы, открытие таких пунктов на границе с Крымом не имеет смысла, потому что жители полуострова "уже сказали все, что хотели".

Напомним, что по итогам заседания СНБО в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение в течение двух недель поручить Министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для создания пунктов связи и в ближайшее время внедрить для того, чтобы у людей была возможность общения непосредственно со всеми органами власти, которые есть в нашей стране, включая президента.

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