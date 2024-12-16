Политики должны поддержать достройку Хмельницкой АЭС, учитывая настроения общества – эксперт

Украинские политики должны принять законопроект о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС, ведь этого ждут граждане: 80% украинцев поддерживают этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий политолога Петра Олещука.

“Граждане полагаются на атомную энергетику, потому что она уже доказала свою устойчивость в кризисных условиях. Это прямой и понятный сигнал депутатам: они должны ответственно отработать общественные ожидания и воплотить их в политических решениях. Если этого не произойдет, политиков ждет политическая ответственность», – отметил Олещук.

Эксперт подчеркнул, что нежелание поддержать достройку атомных блоков может вызвать серьезные вопросы к мотивации депутатов, в частности, относительно их возможных связей с силами, заинтересованными в ослаблении энергетической независимости Украины. “Непринятие столь важных решений может стать причиной подрыва доверия к политикам. У общества возник вопрос: почему эти депутаты действуют вопреки интересам граждан? В таком случае, на следующих выборах политики просто не получат поддержки избирателей”, – подчеркнул политолог.

Учитывая высокую поддержку граждан и стратегическую важность вопроса для энергетической независимости Украины, Петр Олещук выразил уверенность, что парламент примет это решение в ближайшее время.

Напомним, на следующей неделе Верховная Рада будет голосовать законопроект о достройке блоков Хмельницкой АЭС.