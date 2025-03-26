Политолог назвал два сценария прекращения огня: наступит ли оно

Война зашла в тупик, из которого надо выходить, отмечает политолог.

Существуют два основных сценария того, как в ближайшее время будут разворачиваться события вокруг возможного прекращения огня в Украине. Два сценария имеют разные даты, когда это может произойти и как может развиваться.

Об этом рассказал доктор политических наук Максим Умный в эфире " Эспрессо ".

По его словам, первый сценарий состоит в том, что прекращение огня может начаться на христианскую Пасху – 20 апреля.

"Зважаючи на велику любов до, так би мовити, православ'я, релігійних різних символів російської верхівки, я не виключаю, що саме до святкування Великодня, яке плавно переходить в празнування "вєлікой побєди". Це той період, коли, якщо в Путіна є бажання завершити гарячу фазу війни ближчим часом, саме тоді це має статися. У мене є таке припущення, що цей сценарій живе вже досить давно. Ну, щонайменше від кінця 23-го року", — каже експерт.

Такой сценарий является логичным с точки зрения того, что война зашла в тупик, из которого надо исходить.

Второй сценарий, по мнению Поповича, в том, что прекращения огня не будет. Впрочем, период весна-осень 2025 года российский диктатор Путин будет пытаться захватить еще больше украинских территорий.

"Путин, как всегда, в последний момент решит выторговать себе чего-то побольше, или, так сказать, просто развести, что называется, своих партнеров. Попытается использовать весну, лето, начало осени 25-го года для увеличения, так сказать, своих территориальных достояний и большего давления на три года. арии могут сопровождаться разными риторическими, политическими и всякими другими эффектами. Кого-то могут обвинить в срыве договоренностей, могут быть провокации, может быть просто затягивание времени.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о мирном соглашении Украины и России. Он считает, что российский диктатор-президент Владимир Путин может затягивать время в вопросе договоренностей о перемирии.

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