Будут ли россияне обстреливать Украину ко Дню Независимости: мнение эксперта

Так, россияне могут готовить удары ко Дню Независимости Украины. Однако вполне возможно, что обстрелов не будет, потому что враг понимает: приковано особое внимание.

Об этом в эфире ТСН.ua сказал политолог Игорь Рейтерович.

Именно поэтому оккупанты могут легко ударить по Украине в любой день, им уже не нужен символизм. Непременно, они его обожают.

"Если посмотреть, то очень много каких-то событий в войне они привязывают к каким-то датам, это заметно. Но иногда они добиваются очень известных дат не привязываться, поскольку это уже даже для россиян будет выглядеть очень тупо, хотя они здесь абсолютны мастера", – говорит политолог.

По словам Рейтеровича, Украине и украинцам нужно быть готовыми каждый день к тому, что обстрелы могут произойти. Это не привязано к определенной дате, это связано с другими причинами.

"Вот последние несколько месяцев причина очень банальная и техническая: им нужно просто накапливать хотя бы какое-то количество ракет, которые они потом могут запустить по Украине. То есть у них сейчас нет такого запаса, что они могут пять дней подряд это делать. Они могут это делать в 2-3 дня, такими волнами. Затем несколько недель они накапливают и затем снова наносят эти удары", – подытожил политолог.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал предположение, что россияне готовят удар после 20 августа – именно ко Дню Независимости Украины.

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