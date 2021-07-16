Политолог: За 500 дней "Большой стройки" создано 200 тысяч новых рабочих мест

В частности, было создано 200 тысяч новых рабочих мест.

Программа "Большая стройка", запущенная президентом Владимиром Зеленским 500 дней назад, сделала для развития инфраструктуры Украины больше, чем предыдущие 30 лет вместе взятые.

К такому выводу пришел политолог, директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Он напомнил, что в рамках президентской программы было реконструировано 177 приемных отделений больниц и открыто 94 сельских амбулаторий. Создано 120 школ, а это 10 тысяч новых учебных мест для детей.

Создано 107 спортивных объектов, благодаря которым 8 млн человек смогут бесплатно заниматься спортом.

Также за этот период обновили и построили 258 мостов и путепроводов, более 8 тысяч км дорог государственного и местного значения, а масштабные инфраструктурные работы способствовали созданию 200 тысяч новых рабочих мест на объектах "Большой стройки".

"Раньше инфраструктура была чуть ли не самой коррумпированной отраслью. Политики много обещали, а дороги были из грязи и палок. Но Зеленский показал, что мы можем себе позволить удобную инфраструктуру. Новые школы, больницы, аэропорты, дороги - все это развивается комплексно и главное - качественно. А план на 2021 еще круче, и его уже наполовину выполнили", - заявил Быков.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" открыли после реконструкции 8 приемных отделений в больницах.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку