Полицейские избили юношу в Донецкой области: омбудсмен резко отреагировал

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об открытии уголовного производства из-за избиения несовершеннолетнего сотрудниками полиции в Донецкой области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, речь идет об инциденте, который произошел в апреле 2026 года. По информации Департамента здравоохранения Донецкой ОГА, после остановки автомобиля правоохранители нанесли удары по голове юноше 2008 года рождения и продолжали бить его даже после падения.

Лубинец назвал ситуацию «шокирующей и абсолютно недопустимой», подчеркнув, что правоохранители должны защищать права граждан, а не применять насилие.

«Трудно представить, что ребенок может подвергнуться такому обращению со стороны правоохранителей, которые по закону должны защищать права и безопасность граждан. Для правового государства это — немыслимая ситуация», — заявил он.

По словам омбудсмена, после избиения несовершеннолетнего положили на капот автомобиля, что повлекло ему дополнительные травмы. Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

Лубинец сообщил, что после реакции его офиса Донецкая областная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции. Инициатором обращения стал представитель омбудсмена по правам человека в местах несвободы Виталий Никулин.

«Насилие в отношении детей со стороны правоохранителей — это красная линия, которую никто не имеет права переходить», — подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Он также заявил, что все обстоятельства инцидента должны быть установлены, а виновные — привлечены к ответственности.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец сообщил подробности инцидента с мужчиной в Днепре, который находится в больнице в крайне тяжелом состоянии после встречи с работниками ТЦК и СП в балаклавах. По официальной версии военного ведомства, он «сам упал и ударился головой».

