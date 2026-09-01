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Полицейские наехали на мужчину, который лег под колеса их авто: чем закончился конфликт на Днепропетровщине
В Каменском служебный автомобиль полиции наехал на мужчину после конфликта. В полиции была назначена проверка.
В Днепропетровской области произошла авария с участием полицейской машины — во время конфликта с горожанами правоохранители сбили местного жителя.
О начале проверки по факту аварии сообщает Каменское районное управление полиции.
По предварительным данным, 1 сентября после патрулирования района у полицейских возник конфликт с местными. Один из мужчин начал бить по служебной машине. Когда полицейские сдавали назад, они наехали на другого мужчину, который в этот момент лег на дорогу.
«В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения. Полицейские сразу вызвали на место происшествия бригаду экстренной медицинской помощи. Пострадавший был госпитализирован для обследования и оказания необходимой помощи», — отметили в полиции.
Полицейские остались на месте, вызвали руководство и другие службы и охраняли территорию. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии и оценивают действия своих коллег.
Напомним, в центре Будапешта легковой автомобиль на полной скорости влетел в трамвайную остановку. В результате столкновения пострадал пассажир, который ждал общественного транспорта.