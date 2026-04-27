Полицейских будут готовить на полигонах: Клименко раскрыл детали

МВД ужесточает подготовку полиции

В Украине усилят подготовку полицейских в условиях войны Для этого правоохранителей будут учить на специальных полигонах с привлечением опытных инструкторов.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает «Мы-Украина».

По словам министра, процесс уже стартовал.

«Мы уже с этой недели отбираем дополнительно инструкторов. Это инструкторы спецподразделений Национальной полиции, подразделений боевых бригад, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы», — сообщил Клименко.

Он отметил, что места для проведения учений уже определены, а подготовка будет максимально приближена к реальным условиям. Особый акцент сделают не только на тактических навыках, но и психологической выносливости.

«В первую очередь мы будем обращать внимание на психологическую готовность работы полиции в нынешних условиях — когда очень много оружия, боеприпасов, и полицейский должен быть всегда готов к действию в таких экстремальных ситуациях», — подчеркнул министр.

Клименко особо подчеркнул, что о массовом направлении полицейских на передовую речь не идет.

«Что касается фронта, я хотел бы четко подчеркнуть: речь не шла о фронте», — сказал он.

В то же время он напомнил, что тысячи правоохранителей уже выполняют задачи в зоне боевых действий.

Сколько полицейских на фронте

«Наши полицейские, прошедшие базовую военную подготовку, уже находятся на фронте — это 8800 человек», — сказал министр.

Другие же работники полиции будут проходить стажировку в прифронтовых регионах, где ежедневно проходят обстрелы, эвакуации и фиксация военных преступлений.

«Речь идет о направлении в прифронтовые регионы, где полицейские работают каждый день — документируют преступления, проводят эвакуацию вместе с ГСЧС», — добавил глава МВД.

Напомним, Клименко также сообщил детали о едином законе о гражданском оружии. По словам министра внутренних дел, его обсуждение будет проведено при участии медиа, экспертов, депутатов и военных.

Ранее речь шла о теракте в Голосеевском районе Киева, где вооруженный мужчина открыл хаотическую стрельбу по прохожим, а затем захватил заложников в помещении супермаркета. После примерно 40 минут переговоров спецназовцы приступили к штурму и ликвидировали нападающего. До этого он успел убить одного из заложников.

