Полицейских на фронт, а гражданским оружие: в МВД рассказали детали теракта в Киеве и предупредили об изменениях

В субботу, 18 апреля, Киев содрогнулся от жестокого теракта. В Голосеевском районе, недалеко от станции метро «Демеевская», 57-летний мужчина устроил массовый расстрел прохожих, поджег собственное жилье и захватил заложников в супермаркете. Трагедия унесла жизни семерых людей и обнажила критические проблемы в системе подготовки патрульной полиции.

ТСН.ua собрал все, что известно о происшествии, а также заявления министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, направленные на изменение протоколов безопасности.

Хронология ужаса: от бытовой ссоры до массового убийства

Трагедия началась как обычный бытовой конфликт. По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, злоумышленник сначала поссорился с соседом у подъезда и выстрелил в него из травматического пистолета.

«После этого он вернулся домой, взял карабин и поджег свою квартиру. А дальше начался массшутинг», — отметил Выговский на брифинге.

Выйдя на улицу с огнестрельным оружием, террорист начал хладнокровно расстреливать случайных прохожих на Голосеевском проспекте. Спасаясь от преследования, он ворвался в супермаркет «Велмарт», где захватил в заложники покупателей и персонал.

Штурм супермаркета и ликвидация террориста

На место происшествия прибыли наряды спецназовцев КОРД. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что переговорщики пытались выйти на контакт со стрелком, однако он продолжал вести огонь по правоохранителям.

«Спецназначенцы КОРДа провели штурм магазина. Злоумышленник стрелял в полицейских во время задержания и был ликвидирован на месте», — заявил Клименко.

После завершения спецоперации из помещения вывели напуганных заложников. По состоянию на сегодняшний день количество жертв теракта возросло до семи человек — один из раненых мужчин скончался в больнице 20 апреля. Еще восемь пострадавших находятся под наблюдением медиков, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Портрет убийцы: антисемит с российским прошлым

Террористом оказался Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения. Уроженец Москвы, он долгое время жил в Бахмуте, а впоследствии — в Рязани (РФ). В Киев переехал около 10 лет назад.

Расследование OSINT-сообщества «Торонто Телевидение» выявило, что Васильченков был активным поклонником ультраправых идей, оправдывал методы Гитлера и публиковал антисемитские посты. Он был военным пенсионером Украины и имел разрешение на оружие, выданное на основе сомнительной медицинской справки из частной клиники.

Потрясающим фактом стало то, что убийца, 57-летний Дмитрий Васильченков, записывал все события того дня на свой телефон. Правоохранители изъяли гаджет и поминутно возобновили ход трагедии.

По словам Клименко, террорист мог начать запись не для кичливости, а чтобы иметь оправдание в суде, ведь долгое время имел конфликт с соседями.

Конфликт перешел в стадию обострения у подъезда. Соседи потребовали от Васильченкова показать, что у него в руках. В ответ слышно бормотание о каком-то «взрослом директоре, живущем в этом доме». «Ты мне будешь здесь рассказывать какую-нибудь дураку… ну будь здоров», — ответила ему одна из будущих жертв.

Точкой невозврата наверняка стала фраза другого соседа: «Что пластинка заела?».

«После этого мужчины просто клемануло. Это слышно на записи. Он начал стрелять сначала из травматического оружия, потом вернулся в квартиру, взял карабин и поджег квартиру», — рассказал Клименко.

«Это большой стыд»: о побеге патрульных и раненом ребенке

Особое внимание министр уделил действиям экипажа патрульной полиции, который прибыл по первому вызову о «хулиганке». Видео, на котором двое вооруженных полицейских убегают от стрелка, оставив на асфальте раненого 12-летнего мальчика и его отца, облетело Сеть.

«То, как они повели себя в этот момент — это большой стыд. Два взрослых человека, присягавших на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами скрылись. Они проявили психологическую слабость», — заявил министр.

В настоящее время обоим патрульным ДБР объявило подозрение в служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УКУ). Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Кроме того, из-за этого инцидента начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков написал рапорт на отставку. Клименко отметил, что уважает Жукова за этот шаг, назвав его поступком «боевого офицера».

Клименко сообщил, что Жуков станет советником главы Национальной полиции.

Реформа «через кровь»: поедет ли полиция на фронт

Трагедия на Демеевской вынудила МВД пойти на радикальные шаги. Клименко анонсировал, что система подготовки стражей порядка будет полностью изменена. По указанию президента, пересматриваются все протоколы реагирования.

«Мы не можем по двум патрульным оценивать всю систему, но мы должны сделать выводы. Всех полицейских стоило бы на месяц-два отправлять если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону. Это даст понимание реальной опасности и боевое закаливание», — подчеркнул глава МВД.

Министр пояснил, что сегодня патрульный не может чувствовать себя в безопасности даже при вызове на бытовой конфликт.

«Мы говорим о тактике действий с использованием вооружения, боеприпасов, которые могут быть на руках у граждан. То есть, каждый день, когда приезжает на условную хулиганку, патруль должен быть готов, что в него могут бросить, как минимум, гранату», — отметил Клименко.

Обновленные протоколы реагирования имеют целью минимизировать риски для жизни правоохранителей и гражданских, учитывая большое количество оружия и боеприпасов, которые сейчас находятся в незаконном обращении или на руках у населения.

Оружие и справки: чего ждать украинцам

Еще один острый вопрос — как Васильченков получил разрешение на огнестрельный карабин. Оказалось, что медицинскую справку выдала частная клиника.

«Самая справка настоящая, но есть большое сомнение, что проводилось полное обследование. Сейчас все документы изъяты. Мы вообще заострим внимание на субъектах, имеющих право выдавать такие справки», — заверил Клименко.

Отдельное внимание министр уделил вопросу гражданского оружия. Он подчеркнул, что в Украине наконец-то должно появиться четкое законодательство, классифицирующее средства самообороны и охоты.

«Я хочу закон о гражданском оружии. Виды оружия: карабины, охотничье — гладкоствольное, нарезное — все это нужно классифицировать», — заявил министр.

Однако Клименко отметил, что право на владение оружием должно предоставляться только после прохождения жесткой учебы. Это касается как правил стрельбы, так и норм безопасного обращения с опасными предметами.