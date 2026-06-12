Полицейский надел на мужчину наручники и избил после встречи с ТЦК: что с копом сейчас

Полицейскому сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий / © Государственное бюро расследований

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В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении полицейскому, который жестоко избил мужчину после его задержания. Правоохранителю, входившему в состав группы оповещения, грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что полицейский входил в состав группы оповещения одного из ТЦК и СП. Во время контакта с мужчиной он применил к нему физическую силу и использовал наручники.

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По данным следствия, после фактического задержания гражданин не оказывал никакого сопротивления и не представлял опасности для окружающих. Однако, несмотря на это, сотрудник правоохранительных органов продолжил применять силу и нанес мужчине несколько ударов.

Полицейскому было предъявлено подозрение в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, применением специальных средств и действиями, унижающими личное достоинство потерпевшего. За это фигуранту грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование по делу продолжается.

Кстати, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о расследовании гибели мобилизованного киевлянина, умершего в январе после жалоб на избиение сотрудниками полиции и ТЦК. Несмотря на переломы ребер и подозрение на насильственную смерть, тело выдали родственникам без обязательного судебно-медицинского вскрытия, что затруднило следствие. В настоящее время возбуждено производство по факту возможной халатности медиков, а омбудсмен подчеркивает недопустимость злоупотреблений во время мобилизационных мероприятий.

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