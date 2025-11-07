Полицейского, похитившего сотни тысяч долларов со службы, нашли в лесу: подробности

Пропавшие вещественные доказательства нашли вместе с полийейским, который похитил их со службы / © Государственное бюро расследований

Реклама

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Ровенской области начальника одного из следственных подразделений Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского , подозреваемого в похищении вещественных доказательств на сумму 13,3 млн гривен. Рыбянский, разыскиваемый три дня, скрывался в лесу, обустроив там комфортный тайник. Ему уже доложено о подозрении по факту завладения чужим имуществом в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в ДБР и в Офисе генпрокурора .

Как полицейский «обустраивал» себе тайник и где нашли деньги

По данным следствия, фигурант нарушил установленный порядок хранения вещественных доказательств: вместо того, чтобы передать изъятые деньги в банк на ответственное хранение, он оставил их в своем служебном кабинете. Речь идет о 13,3 млн грн в валюте США, Евросоюза и Украины, ранее изъятых его подчиненными во время досудебного расследования.

Реклама

«Через три дня — 6 ноября, работники ДБР и полиции установили местонахождение мужчины — он скрывался в лесу на Ровенщине, где обустроил временное жилье. Для этого приобрел микроавтобус, палатку, зарядную станцию, значительное количество продовольствия и разнообразное снаряжение для длительного пребывания в лесу», — отметили в ДБР.

© Государственное бюро расследований

Во время обысков автомобиля и обустроенного «тайника» было обнаружено и изъято более 12,6 миллиона гривен в иностранной валюте. В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия по установлению местопребывания остальных похищенных денег.

Что угрожает злоумышленнику

Юрий Рыбянский уведомлен о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УКУ). Мужчина задержан, и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие требует содержания под стражей, но решение должно быть принято судом.

За воровство вещественных доказательств мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование ведут следователи ДБР.

Реклама

Напомним, из-за строительства роскошных поместий в Козине Киевской области стоимостью в десятки миллионов гривен эксвицеппремьер Алексей Чернышев стал фигурантом нового расследования НАБУ и САП.