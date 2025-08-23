Полицейского уволили за разоблачение правды об избиении ветерана работниками ТЦК

Работники ТЦК ударили и унизили ветерана

Реклама

Полицейский Иван Белецкий из Ужгорода заявил, что его уволили из-за помощи ветерана, которого избили и унижали работники ТЦК.

Об этом Белецкий написал в Facebook.

Контекст

Речь идет о громком скандале, произошедшем в Ужгороде 25 июня. Тогда работники ТЦК унижали ветерана, имеющего 2 группу инвалидности, словами: «Где купил инвалидность?» и били по голове.

Реклама

«Главной причиной увольнения была моя помощь инвалиду войны в известном событии, в результате которого 25.06.2025 два военнослужащих Ужгородского РТЦК и СП просили от него публичное извинение», — утверждает полицейский.

Белецкий говорит, что помог достичь ветеранам справедливости и посодействовал передаче видеодоказательства с места происшествия.

«Это позволило разрушить ложную версию военнослужащих РТЦК, которые были уверены, что видео с места происшествия не будет и придумали, что это ветеран к ним придирался», — отметил правоохранитель.

Иван Белецкий

Руководство полиции возмутило действия подчиненного

Белецкий жалуется, что руководство возмутилось из-за его действий. Поэтому, в дальнейшем в отношении него и полицейской, которая сохранила видео на месте происшествия, началось масштабное служебное расследование.

Реклама

«Проверяли каждый лист, который я держал за год в руках. Собрали кучу мелких прогрехов, которых нереально было качественно избежать ни физически, ни материально», — признает полицейский.

Остальные «грехи» ему просто придумали, утверждает ужгородец.

«Придумали, что я через бота распространил видео с места происшествия в ФБ, хотя я всегда все пишу от себя и мне для правды не нужен бот. Тот бот, „Ангелина Дмитриева“, был создан хитро на следующий день после события. И именно заместитель начальника чудом сразу обнаружил у бота на странице видеозапись с места происшествия, которая у него была также», — объясняет полицейский.

По его словам, видео с места происшествия не получило никакого распространения и попало к ветерану по его устной просьбе. Оно не содержало персональных данных или зафиксированного преступления. Ветеран имел право его получить, считает Белецкий.

Реклама

«Но, задача стояла четкая — уволить. Не найдя ничего кричущего, уволили за то, что собрали. Вышло так, будто вы кого-то на эмоциях обматерили, а вас за это расстреляли», — добавил он.

Адвоката избили и мобилизовали

«Мой адвокат, имея отсрочку, пошел знакомиться с материалами, был задержан „за нарушение учета“. Ему отменили отсрочку, мобилизовали и во время пребывания в Ужгородском РТЦК и СП сломали ребро», — утверждает полицейский.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина напал с ножом на полицейского и сотрудников ТЦК.