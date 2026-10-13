Полиции хотят разрешить задерживать и привозить мужчин в ТЦК: законопроект уже в Раде

Задержание мужчин и привезение в ТЦК

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В парламенте зарегистрировали законопроект, который может разрешить Национальной полиции Украины задерживать мужчин и привозить их в ТЦК. Возможно, таким способом в стране хотят усилить мобилизацию. Делимся всеми подробностями.

Об этом стало известно после регистрации законопроекта №16139 на портале ВР.

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Полиции могут разрешить задерживать и привозить мужчин в ТЦК

У народных депутатов появилась законодательная инициатива, касающаяся процесса административного задержания военнообязанных и их последующего привоза в территориальные центры комплектования. Инициатором документа стал народный избранник Георгий Мазураш от партии «Слуга народа».

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Соответствующий проект закона о внесении изменений в статью 24 Закона Украины «О Национальной полиции» с целью приведения в соответствие с Конституцией Украины норм о возможности административного задержания и привоза граждан в территориальные центры комплектования и социальной поддержки подали на рассмотрение 12 октября 2026 года под регистрационным номером 16139.

Законопроект уже зарегистрировали и передали руководству Верховной Рады на рассмотрение. Однако текст документа для украинцев пока недоступен. В базе данных он был классифицирован по направлению «Правовая политика».

Парламентарии планируют пересмотреть механизмы админзадержания и транспортировки военнообязанных в ТЦК и СП.

Текущий порядок действий правоохранителей остается без изменений до принятия решений Радой.

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Поскольку окончательная редакция документа пока недоступна, прогнозировать практические последствия этих новшеств невозможно.

При этом право осуществлять админзадержание сегодня имеют только представители полиции в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас привозить граждан в ТЦК могут только сотрудники полиции, тогда как у представителей самих ТЦК и СП аналогичные полномочия отсутствуют.

Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, в Украине могут ужесточить условия мобилизации и правила бронирования военнообязанных. Согласно документам, полученным народным депутатом Ярославом Железняком, правительство предлагает сократить квоты для предприятий и существенно изменить систему принятия решений.

В частности, для ОПК и энергетики квоту могут снизить со 100% до 85%, для коммунальной сферы — с 75% до 60%, а работников с отсрочкой по другим основаниям перестанут учитывать в общую базу при расчете 50% брони.

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Кроме того, планируется создание Координационного центра при Кабмине из представителей СБУ, ГУР, СВР и Нацполиции, без рекомендации которого предприятия не смогут получить статус критически важных или согласовывать повышенные лимиты.

В то же время, проект не содержит четких сроков, критериев и процедуры обжалования решений центра, как и разъяснений относительно судьбы уже предоставленных бронирований. Публичных консультаций по поводу этих изменений проводить не планируется, а министерства и ОГА должны обновить свои критерии критичности до 20 октября.

Кроме всего, следует помнить, что наличие троих и более несовершеннолетних детей автоматически не гарантирует мужчине отсрочку от мобилизации. Согласно действующему законодательству, решающим является факт содержания детей, а не только биологическое отцовство или запись в свидетельстве о рождении.

Ключевым основанием для отказа в отсрочке есть наличие задолженности по уплате алиментов, если совокупный размер долга превышает сумму ежемесячных платежей за три месяца. Для оформления отсрочки следует предоставить свидетельства о рождении детей, подтверждение пребывания их на содержании и информацию об отсутствии долгов по алиментам. Подать документы можно через приложение «Резерв+» или ЦНАП.

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