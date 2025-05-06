Полиция сможет забирать права у "уклонистов" по решению суда: зарегистрирован законопроект

Водительское удостоверение

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У военнообязанных мужчин, в отношении которых по иску ТЦК суд вынес решение о временном ограничении в праве вождения, смогут изымать водительские права. Соответствующую норму содержит обновленная редакция законопроекта Кабмина.

Так, в ближайшее время парламент рассмотрит изменения в Закон «О дорожном движении», предусматривающие новый порядок прекращения права на вождение. Этот правительственный законопроект 8082 Комитет Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре рекомендовал принять в первом чтении с учетом свежих комитетских поправок. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

В доработанной комитетом версии законопроект предусматривает, что в случае лишения лица права на управление транспортными средствами или временного ограничения в праве управления транспортными средствами водительское удостоверение у такого лица изымается Национальной полицией или сдается лицом в территориальный орган МВД.

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Напомним, что согласно новой норме в Кодексе административного судопроизводства (статья 283-2), в случае неисполнения гражданином Украины в сроки, установленные законом о мобилизации, требования ТЦК об исполнении обязанности (обязанностей) ТЦК обращается в суд с исковым заявлением о применении судом временного ограничения такого лица в праве.

Таким образом, на законодательном уровне будут урегулированы последствия решения административного суда об ограничениях в праве управления. Пока, напомним, четко на уровне закона эти последствия не урегулированы.

Предлагается дополнить закон о дорожном движении новыми статьями 15-1-15-6, где, среди прочего, отдельно урегулировать вопрос о прекращении (приостановлении) права на управление транспортными средствами и признании водительского удостоверения недействительным.

С учетом рекомендованных комитетом поправок предлагается установить, что право на управление транспортными средствами прекращается в случае:

лишение лица, имеющего водительское удостоверение, выданное впервые, в установленном законодательством порядке права на управление транспортными средствами;

установление факта оформления и выдачи удостоверения водителя на основании фиктивных или поддельных документов или нарушений при сдаче теоретического, практического экзаменов;

установление факта нарушения требований законодательства при подтверждении отсутствия у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, на основании чего было получено водительское удостоверение.

Информация о прекращении права на управление транспортными средствами и необходимости сдачи водительского удостоверения в течение 15 рабочих дней направляется лицу заказным письмом в адрес, указанный в Едином государственном реестре МВД, Едином государственном демографическом реестре.

В случае выявления водительского удостоверения, которое, по данным Единого государственного реестра МВД, недействительно, кроме удостоверения водителя, срок действия которого истек, или в случае выявления, что право лица на управление транспортными средствами прекращено, полицейские изымают водительское удостоверение и направляют в территориальный орган Министерства внутренних дел Украины.

Право на управление транспортными средствами приостанавливается в случае:

- лишение права на управление транспортными средствами в установленном законодательством порядке на срок лишения (кроме случаев, когда лицо имеет водительское удостоверение, выданное впервые);

- временного ограничения в праве управления транспортными средствами в установленном законодательством порядке;

- выявление у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами соответствующих категорий.

Водительское удостоверение считается недействительным в случае:

окончание срока действия водительского удостоверения, которым предоставлено право управления транспортными средствами соответствующих категорий;

потери, уничтожение или похищение водительского удостоверения;

выдачи лицу водительского удостоверения иностранного государства;

обмена водительского удостоверения;

не изъятие у лица или не сдачи лицом водительского удостоверения в течение 15 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении его права на управление транспортными средствами;

если лицо не явилось за получением водительского удостоверения, выданного впервые, или не осуществило обмен водительского удостоверения в течение одного года со дня возникновения оснований для его выдачи или обмена.

В случае обнаружения водительского удостоверения, которое, по данным Единого государственного реестра МВД, недействительно, кроме удостоверения водителя, срок действия которого истек, или в случае обнаружения, что право лица на управление транспортными средствами прекращено, полицейские изымают водительское удостоверение и направляют его в территориальный орган МВД.

Водительское удостоверение, действие которого приостановлено в связи с временным ограничением в праве управления транспортными средствами, считается действительным со дня, следующего за днем вынесения государственным исполнителем постановления об отмене такого ограничения или об окончании соответствующего исполнительного производства.

Водительское удостоверение, действие которого приостановлено на основании решения суда, которые были отменены, считается действительным со дня, следующего за днем принятия решения об отмене лишения права на управление транспортным средством, и возвращается лицу по его заявлению.

Удостоверение водителя, действие которого приостановлено на основании отмененного постановления государственного исполнителя, считается действительным со дня, следующего за днем принятия решения об отмене постановления о временном ограничении в праве управления транспортными средствами.

Информация о лицах, лишенных права на управление транспортными средствами или временно ограниченных в праве управления транспортными средствами, а также о восстановлении такого права вносится в Единый государственный реестр МВД.

В случае лишения лица права на управление транспортными средствами или временного ограничения в праве управления транспортными средствами водительское удостоверение у такого лица изымается Национальной полицией или сдается лицом в территориальный орган МВД.

Также законопроект изменяет условия получения права на вождение. Впрочем, финальная редакция законопроекта до первого чтения испытала многочисленные комитетские поправки.

Предполагается, что каждое лицо, достигшее определенного настоящим Законом возраста, временно или постоянно проживает на территории Украины, не имеет медицинских противопоказаний и прошло полный курс обучения по соответствующим программам, может в установленном порядке получить право на управление транспортными средствами соответствующих категорий.

Водительское удостоверение, выданное лицу впервые, действительно в течение двух лет со дня его выдачи.

Порядок выдачи и обмена водительских удостоверений, в частности особенности допуска к управлению транспортными средствами военнослужащих базовой военной службы, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, определяется Кабмином.

Управлять транспортными средствами может лицо, имеющее право на управление транспортными средствами соответствующих категорий, при условии, что его право не прекращено (не приостановлено). Право на управление транспортным средством соответствующей категории подтверждается водительским удостоверением.

Право на управление транспортными средствами соответствующих категорий может быть предоставлено:

категории АМ — лицам, достигшим 15-летнего возраста

категорий А1, В1 — лицам, достигшим 16-летнего возраста;

категорий А2, В, ВЭ, С1, С1Э — лицам, достигшим 18-летнего возраста. Право на управление транспортными средствами категорий В, ВЭ может быть предоставлено с 17-летнего возраста при условии управления транспортным средством до достижения 18-летнего возраста в сопровождении лица, имеющего право управления эквивалентной категорией транспортных средств не менее 2 лет

категории А (мотоциклы) — лицам, достигшим 20-летнего возраста и имеющим право на управление транспортным средством категории А2 не менее 2 лет (требование к наличию права на управление не применяется, если лицо имеет возраст не менее 24 лет) и т.д.

Право на управление транспортными средствами категорий C1, C, D1 и D могут получить лица, уже имеющие право на управление транспортными средствами категории B. Право управления транспортными средствами категорий BE, C1E, CE, D1E и DE могут получить лица, уже имеющие право на управление транспортными средствами категорий B, C1, C, D.

Право на управление транспортными средствами на территории Украины при наличии водительского удостоверения иностранного государства, соответствующего требованиям Конвенции о дорожном движении 9 года, имеют:

граждане Украины, временно или постоянно проживающие за границей, при предъявлении документа, подтверждающего право лица на временное или постоянное проживание за границей;

иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях временно находятся на территории Украины, при предъявлении документа, подтверждающего право лица на временное пребывание на территории Украины;

иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях временно или постоянно проживающие на территории Украины — в течение года с даты получения права лица на временное или постоянное проживание в Украине, при предъявлении документа, подтверждающего право лица на временное или постоянное проживание на территории Украины;

иностранцы, которые являются сотрудниками дипломатических и консульских учреждений иностранных государств, международных организаций, представительств международных организаций, других иностранных организаций, если это предусмотрено международными договорами Украины, и члены семей сотрудников таких учреждений, организаций, аккредитованных в установленном МИД Украины порядке, при предъявлении документа, удостоверяющего принадлежность к лицам, пользующимся привилегиями и иммунитетом.

Срок действия водительского удостоверения, предоставляющего право на управление транспортными средствами категорий АМ, А1, А2, А, В1, В и ВE составляет 15 лет.

Срок действия водительского удостоверения на управление транспортными средствами категорий С1, С1Е, С, CE, DI, DIE, D, DE, Tб и Tm составляет 5 лет.

Переходные положения законопроекта в редакции комитета предусматривают, что водительские удостоверения, выданные до дня вступления в силу настоящего Закона, действуют до окончания срока их действия.

Для выезда за пределы Украины с целью участия в международном движении на территории государств — членов Европейского Союза, водительские удостоверения, выданные до дня вступления в силу настоящего Закона, действуют до 19 января 2033 года и подлежат обмену.

Обмен водительских прав, которые были выданы до дня вступления в силу настоящего Закона, осуществляется без сдачи экзаменов в соответствии с порядком, установленным для выдачи и обмена водительских удостоверений.

Напомним, в Украине изменили правила замены водительских удостоверений.